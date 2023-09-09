هيئة الأرصاد الجوية: انكسار حدة ارتفاع درجات الحرارة اليوم (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن أمس وأول أمس، يومي الخميس والجمعة سجلنا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة، ولكن من اليوم تبدأ حدة الارتفاع بدرجات الحرارة تقل وتبدأ درجات الحرارة تنخفض انخفاضا طفيفيا ولكنها ستكون أقل حدة من الأيام الماضية، ومتوقع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى أن تكون 36 درجة مئوية بإنخفاض 3 درجات عن الأمس.

الطقس شديد الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الطقس سيكون شديد الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق بشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ولكن الطقس سيكون أقل حدة من أمس وأول أمس بالنسبة للحرارة، حيث تعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ4 درجات.

انخفاض الحرارة في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الجهة الغربية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط من الجهة الغربية تشهد انخفاضا طفيفا بدرجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة على مرسى مطروح والأسكندرية خلال فترات النهار، موضحة أن طبقات الجو العليا لا زالت تتأثر بإمتداد مرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع آشعة الشمس بشكل كبير، مما يساعد على عدم وجود سحب وعدم الارتفاع بدرجات الحرارة.