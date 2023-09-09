هل تستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري؟.. «الأرصاد» تجيب

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته كافة الأنحاء على مدار 72 ساعة الماضية، وصلت بها الموجة الحارة إلى ذروتها اليومين الماضيين، جعلت الكثير من المواطنين ينتظرون انكسار تلك الموجة وتحسن الأحوال الجوية، ويتساءلون عن موعدها، ويزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة عند التحرك في الشمس.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

موعد انكسار الموجة الحارة

وعن موعد انكسار الموجة الحارة، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سبب الموجة الحارة هو تأثر البلاد بمرور كتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية ومن الصحراء الغربية أيضا، تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، كما تتأثر بامتداد المرتفع الجوي في فترات الجو العليا التي تؤدي إلى زيادة المُدة التي نتعرض بها لأشعة الشمس.

موعد تحسن الأحوال الجوية

وتوقعت منار غانم، تحسن حالة الطقس بشكل نسبي مقارنة بالأيام الماضية، بعد انتهاء الأسبوع المقبل ومع بداية الأسبوع الجديد، على أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تصل لـ 3 درجات.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 30 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والصغرى 28 درجة.