كاتب صحفي: كلمة الرئيس بقمة العشرين تستهدف حشد التمويل الدولي لمشروعات تنمية أفريقيا

قال صلاح مغاوري، كاتب صحفي ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنَّ قمة العشرين تنعقد في ظرف تاريخي ودولي بالغ الحساسية والدقة خاصة أعقاب أزمتين كبيرتين، إذ استمرت أزمة كورونا لمدة 3 سنوات بجانب الأزمة الروسية وتأثيراتها السلبية على أغلب دول العالم.

انعقاد قمة العشرين يتزامن مع ظرف تاريخي في غاية الأهمية

وأضاف «مغاوري» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ انعقاد قمة العشرين اليوم وسط ظرف تاريخي، بمشاركة مصر، وهي الكتلة الاقتصادية الأكبر عالمياً بنسبة 79% من اقتصاديات العالم بهذا التجمع، متابعًا أنَّ مشاركة مصر بمجموعة العشرين وحضور الرئيس السيسي لهذه القمة كممثل لبلاده وللقارة الأفريقية باعتبار أن مصر ترأس تجمع النيباد، الذراع الاقتصادي للاتحاد الأفريقي، ومصر ترأس الدورة الحالية لـ COP 27.

كلمة الرئيس السيسي أمام قمة الـ20

واستطرد «مغاوري»، أنَّ كلمة الرئيس السيسي أمام القمة في غاية الأهمية وستستهدف حشد تمويل الدول الكبرى للمشروعات ذات الأولوية بالنسبة للقارة الأفريقية، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية والطاقة والغذاء ومكافحة التغير المناخي، والعديد من القضايا تهم مصر والقارة الأفريقية التي يجب عرضها على دول العالم، مشيراً إلى أنَّ مصر تطالب بضرورة إصلاح المنظمات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.

يشار إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة العشرين إلى 25.6 مليار دولار، ما يدل على قوة العلاقات التجارية وفرصة التبادل التجاري المتزايد.