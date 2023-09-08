اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يشارك في قمة الـ20 لتعزيز جهود اندماج الدول النامية بالاقتصاد العالمي

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يشارك فى قمة الـ20 لتعزيز جهود اندماج الدول النامية داخل الاقتصاد العالمى

- «الرئاسة»: التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة تحديات الاقتصاد والغذاء والطاقة

- «مدبولى»: سرعة حسم طلبات المواطنين لمنظومة الشكاوى

- رئيس الوزراء يُشدد على العمل المستدام لتحسين معدلات الاستجابة فى مختلف القطاعات

- مصر والهند وقمة العشرين «مستقبل واحد»

- القاهرة ونيودلهى.. شراكة اقتصادية لغزو الأسواق الأوروبية والأفريقية

- من «بريكس» إلى «العشرين».. مكاسب بالجملة يحققها انضمام مصر للتكتلات العالمية.. وقادة أكبر اقتصادات العالم يناقشون تحديات التنمية

- «العمدة»: الهند لديها رغبة واضحة للاستثمار فى منطقة قناة السويس

- و«العنانى»: تنظر لـ«القاهرة» على أنها ركيزة الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا

- «العرابى»: الدعوة تعكس متانة العلاقات.. والرئيس يعتمد سياسة «الحفاظ على مسافة واحدة» من جميع الأطراف

- مصطفى أبوزيد: «توطين الصناعة التكنولوجية وإنتاج السيارات الكهربائية وتأهيل الكوادر البشرية» أبرز المكاسب

- «النجم الساطع 2023»: تدريبات على مواجهة مخاطر الطائرات بدون طيار

- تنفيذ أعمال إخلاء طبى جوى ومحاضرات فى الأمن السيبرانى وتبادل المفاهيم والخبرات القتالية

- طائرة خاصة وصرف مستحقات فى الأهلى والزمالك

- عيد الفلاح

- نهضة زراعية فى الجمهورية الجديدة

- الرئيس اهتم بتوفير كل ما يحتاجه الفلاح المصرى

- «الزراعة»: دعم غير محدود وتوفير الأسمدة والتقاوى

- «ختامها.. عمر خيرت»

- الموسيقار العالمى يختتم ليالى مهرجان القلعة بحفل استثنائى.. «مصر بتتكلم موسيقى»

- نجوم «المحكى»: عشنا أسعد اللحظات.. والمهرجان جمع شمل الأسر المصرية

- وليد توفيق: لا يقل أهمية عن المهرجانات العربية الكبرى الرئيس اهتم بتوفير كل ما يحتاجه الفلاح المصرى

- سيمون: فوجئت بتفاعل كبير من جمهور «المهرجان»

الصفحة الثانية

- بتوجيهات رئاسية.. «الداخلية»: توفير مستلزمات المدارس مخفضة فى «كلنا واحد»

- الوزارة: قطاع حقوق الإنسان يطلق قافلة إنسانية وطبية لأبناء مطروح

- «الصحة» تبحث مع «إينى» تجهيز مركز متكامل للحروق فى شبين القناطر

- «الرى»: نتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى قضايا «المياه والبيئة والمناخ»

- «اقتصادية القناة»: منح الرخصة الذهبية لمشروعات داخل المنطقة الصناعية بالسخنة

- «جمال الدين»: تذليل العقبات أمام الاستثمار.. و«هيبة»: توفير بيئة استثمارية جاذبة

- إزالة مخالفات بناء ببنى سويف الجديدة والساحل الشمالى

- وزير الإسكان: إجراءات صارمة لردع المخالفين

- «النقل»: بدء التشغيل التجريبى للجزء الثانى من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق

- الوزارة: اختبار أنظمة الإنارة والتكييف والتهوية والافتتاح الرئاسى قريباً

- «التخطيط والسياحة»: خطة لاستغلال العقارات الحكومية فى زيادة الغرف الفندقية

- «السعيد»: إعداد دراسات مع كبريات المؤسسات الاستشارية لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة.. و«عيسى»: ندعم جذب الاستثمارات السياحية

الصفحة الثالثة

- مصر والهند ودول العشرين «مستقبل واحد»

- دعوة مصر لقمة «العشرين» دليل على مكانتها السياسية والاقتصادية على الخريطة العالمية

الصفحة الرابعة

- توافق وشراكة اقتصادية

- «القاهرة - نيودلهى».. علاقات تاريخية واقتصادية تتأهب لغزو الأسواق الأوروبية والأفريقية

- «العمدة»: الهند لديها رغبة واضحة للاستثمار فى منطقة قناة السويس و«العنانى»: تنظر للقاهرة على أنها ركيزة الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا

- تكنولوجيا الفضاء وأمن الممرات الملاحية والطاقة.. أبرز مجالات التعاون بين البلدين

- «حجازى»: حكومة الهند قدمت استثمارات ضخمة بقيمة 18 مليار دولار فى قطاع الهيدروجين الأخضر

- «بركات»: دعوة القاهرة للقمة تؤكد قوتها.. ومصر تحرص على تنمية علاقتها بدول العشرين

- السفير محمد العرابى: دعوة مصر لحضور القمة تعكس متانة العلاقات بين البلدين

- وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسى يعتمد سياسة «الحفاظ على مسافة واحدة» من جميع الأطراف الدولية

الصفحة الخامسة

- مسار اقتصادي صحيح

- من «بريكس» لـ«العشرين».. مكاسب يحققها انضمام مصر للتكتلات العالمية

- «حسن»: يقلص الفاتورة الاستيرادية ويوفر التمويل للمشروعات التنموية ويسهم فى القضاء على البطالة والارتقاء بمعيشة المواطن «بيومى»: يضمن استيراد المنتجات من الدول الأعضاء بتكلفة منخفضة

- قادة أكبر اقتصادات العالم يناقشون تحديات التنمية فى «نيودلهى»

- البيت الأبيض: ندعو لإصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين وسفارة الهند: القمة تتناول قضيتى المناخ والذكاء الاصطناعى

- مصطفى أبوزيد: توطين الصناعة التكنولوجية وإنتاج السيارات الكهربائية أبرز المكاسب

- مدير «الدراسات الاقتصادية»: التمثيل المصرى يعزز التبادل التجارى ويجذب الاستثمار الأجنبى ويرفع معدلات النمو

الصفحة السادسة

- عيد الفلاح الـ71.. نهضة زراعية ومشروعات فى الجمهورية الجديدة

- توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوى وتطوير مراكز تجميع الألبان

- «الزراعة»: الرئيس السيسى قدّم دعماً غير محدود للفلاح منذ توليه الرئاسة

- «القصير»: الرئيس اهتم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية والتوسع فى إنتاج التقاوى

- «الشناوى»: إحياء المشروع القومى للبتلو وتحديث مراكز تجميع الألبان وزراعة القصب بالشتل وتطوير منظومة القطن وإنتاج تقاوى الخضر محلياً

- نقيب الفلاحين: زراعة مليون فدان وتدشين «القومى للدلتا الجديدة ومستقبل مصر»

- «أبوصدام»: الحوار الوطنى نقل مطالبنا للدولة.. وضخ مليارات الجنيهات فى «حياة كريمة» لتحسين حياة سكان القرى

الصفحة السابعة

- مصر بتـتكلم موسيقى

- عمر خيرت يختتم ليالى «القلعة» بحفل استثنائى

- الموسيقار العالمى: «كنت أول من شارك بالمهرجان منذ 31 عاماً.. وأحبه لأنه يجمع كل الناس»

- نجوم «المحكى»: عشنا أسعد اللحظات والمهرجان جمع شمل الأسر

- وليد توفيق: لا يقل أهمية عن المهرجانات الكبرى.. و«سيمون»: عكس الحالة الإبداعية لوزارة الثقافة.. وهشام خرما: فخور بمشاركتى للمرة الثانية

الصفحة الثامنة

- حلاوة زمان عروسة وحصان

- مراحل تصنيع حلوى المولد النبوى فى «باب البحر»

- دينا.. «مصففة شعر» فى «كتف قانونى»: تجربة ممتعة

«- وصية واجبة».. «أحمد» يتبرع بأجهزة العيادة والكشف على روح والده

- «ودُّونى الورشة».. «داليا» خريجة «يوتيوب» قسم تنجيد ونجارة