اقرأ في عدد «الوطن» غدا: السيسي يشارك في قمة الـ20 لتعزيز جهود اندماج الدول النامية بالاقتصاد العالمي
كتب:
محمد عزالدين
07:36 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى» يشارك فى قمة الـ20 لتعزيز جهود اندماج الدول النامية داخل الاقتصاد العالمى
- «الرئاسة»: التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواجهة تحديات الاقتصاد والغذاء والطاقة
- «مدبولى»: سرعة حسم طلبات المواطنين لمنظومة الشكاوى
- رئيس الوزراء يُشدد على العمل المستدام لتحسين معدلات الاستجابة فى مختلف القطاعات
- مصر والهند وقمة العشرين «مستقبل واحد»
- القاهرة ونيودلهى.. شراكة اقتصادية لغزو الأسواق الأوروبية والأفريقية
- من «بريكس» إلى «العشرين».. مكاسب بالجملة يحققها انضمام مصر للتكتلات العالمية.. وقادة أكبر اقتصادات العالم يناقشون تحديات التنمية
- «العمدة»: الهند لديها رغبة واضحة للاستثمار فى منطقة قناة السويس
- و«العنانى»: تنظر لـ«القاهرة» على أنها ركيزة الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا
- «العرابى»: الدعوة تعكس متانة العلاقات.. والرئيس يعتمد سياسة «الحفاظ على مسافة واحدة» من جميع الأطراف
- مصطفى أبوزيد: «توطين الصناعة التكنولوجية وإنتاج السيارات الكهربائية وتأهيل الكوادر البشرية» أبرز المكاسب
- «النجم الساطع 2023»: تدريبات على مواجهة مخاطر الطائرات بدون طيار
- تنفيذ أعمال إخلاء طبى جوى ومحاضرات فى الأمن السيبرانى وتبادل المفاهيم والخبرات القتالية
- طائرة خاصة وصرف مستحقات فى الأهلى والزمالك
- عيد الفلاح
- نهضة زراعية فى الجمهورية الجديدة
- الرئيس اهتم بتوفير كل ما يحتاجه الفلاح المصرى
- «الزراعة»: دعم غير محدود وتوفير الأسمدة والتقاوى
- «ختامها.. عمر خيرت»
- الموسيقار العالمى يختتم ليالى مهرجان القلعة بحفل استثنائى.. «مصر بتتكلم موسيقى»
- نجوم «المحكى»: عشنا أسعد اللحظات.. والمهرجان جمع شمل الأسر المصرية
- وليد توفيق: لا يقل أهمية عن المهرجانات العربية الكبرى الرئيس اهتم بتوفير كل ما يحتاجه الفلاح المصرى
- سيمون: فوجئت بتفاعل كبير من جمهور «المهرجان»
الصفحة الثانية
- بتوجيهات رئاسية.. «الداخلية»: توفير مستلزمات المدارس مخفضة فى «كلنا واحد»
- الوزارة: قطاع حقوق الإنسان يطلق قافلة إنسانية وطبية لأبناء مطروح
- «الصحة» تبحث مع «إينى» تجهيز مركز متكامل للحروق فى شبين القناطر
- «الرى»: نتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى قضايا «المياه والبيئة والمناخ»
- «اقتصادية القناة»: منح الرخصة الذهبية لمشروعات داخل المنطقة الصناعية بالسخنة
- «جمال الدين»: تذليل العقبات أمام الاستثمار.. و«هيبة»: توفير بيئة استثمارية جاذبة
- إزالة مخالفات بناء ببنى سويف الجديدة والساحل الشمالى
- وزير الإسكان: إجراءات صارمة لردع المخالفين
- «النقل»: بدء التشغيل التجريبى للجزء الثانى من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق
- الوزارة: اختبار أنظمة الإنارة والتكييف والتهوية والافتتاح الرئاسى قريباً
- «التخطيط والسياحة»: خطة لاستغلال العقارات الحكومية فى زيادة الغرف الفندقية
- «السعيد»: إعداد دراسات مع كبريات المؤسسات الاستشارية لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة.. و«عيسى»: ندعم جذب الاستثمارات السياحية
الصفحة الثالثة
- مصر والهند ودول العشرين «مستقبل واحد»
- دعوة مصر لقمة «العشرين» دليل على مكانتها السياسية والاقتصادية على الخريطة العالمية
الصفحة الرابعة
- توافق وشراكة اقتصادية
- «القاهرة - نيودلهى».. علاقات تاريخية واقتصادية تتأهب لغزو الأسواق الأوروبية والأفريقية
- «العمدة»: الهند لديها رغبة واضحة للاستثمار فى منطقة قناة السويس و«العنانى»: تنظر للقاهرة على أنها ركيزة الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا
- تكنولوجيا الفضاء وأمن الممرات الملاحية والطاقة.. أبرز مجالات التعاون بين البلدين
- «حجازى»: حكومة الهند قدمت استثمارات ضخمة بقيمة 18 مليار دولار فى قطاع الهيدروجين الأخضر
- «بركات»: دعوة القاهرة للقمة تؤكد قوتها.. ومصر تحرص على تنمية علاقتها بدول العشرين
- السفير محمد العرابى: دعوة مصر لحضور القمة تعكس متانة العلاقات بين البلدين
- وزير الخارجية الأسبق: الرئيس السيسى يعتمد سياسة «الحفاظ على مسافة واحدة» من جميع الأطراف الدولية
الصفحة الخامسة
- مسار اقتصادي صحيح
- من «بريكس» لـ«العشرين».. مكاسب يحققها انضمام مصر للتكتلات العالمية
- «حسن»: يقلص الفاتورة الاستيرادية ويوفر التمويل للمشروعات التنموية ويسهم فى القضاء على البطالة والارتقاء بمعيشة المواطن «بيومى»: يضمن استيراد المنتجات من الدول الأعضاء بتكلفة منخفضة
- قادة أكبر اقتصادات العالم يناقشون تحديات التنمية فى «نيودلهى»
- البيت الأبيض: ندعو لإصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين وسفارة الهند: القمة تتناول قضيتى المناخ والذكاء الاصطناعى
- مصطفى أبوزيد: توطين الصناعة التكنولوجية وإنتاج السيارات الكهربائية أبرز المكاسب
- مدير «الدراسات الاقتصادية»: التمثيل المصرى يعزز التبادل التجارى ويجذب الاستثمار الأجنبى ويرفع معدلات النمو
الصفحة السادسة
- عيد الفلاح الـ71.. نهضة زراعية ومشروعات فى الجمهورية الجديدة
- توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوى وتطوير مراكز تجميع الألبان
- «الزراعة»: الرئيس السيسى قدّم دعماً غير محدود للفلاح منذ توليه الرئاسة
- «القصير»: الرئيس اهتم بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى وتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية والتوسع فى إنتاج التقاوى
- «الشناوى»: إحياء المشروع القومى للبتلو وتحديث مراكز تجميع الألبان وزراعة القصب بالشتل وتطوير منظومة القطن وإنتاج تقاوى الخضر محلياً
- نقيب الفلاحين: زراعة مليون فدان وتدشين «القومى للدلتا الجديدة ومستقبل مصر»
- «أبوصدام»: الحوار الوطنى نقل مطالبنا للدولة.. وضخ مليارات الجنيهات فى «حياة كريمة» لتحسين حياة سكان القرى
الصفحة السابعة
- مصر بتـتكلم موسيقى
- عمر خيرت يختتم ليالى «القلعة» بحفل استثنائى
- الموسيقار العالمى: «كنت أول من شارك بالمهرجان منذ 31 عاماً.. وأحبه لأنه يجمع كل الناس»
- نجوم «المحكى»: عشنا أسعد اللحظات والمهرجان جمع شمل الأسر
- وليد توفيق: لا يقل أهمية عن المهرجانات الكبرى.. و«سيمون»: عكس الحالة الإبداعية لوزارة الثقافة.. وهشام خرما: فخور بمشاركتى للمرة الثانية
الصفحة الثامنة
- حلاوة زمان عروسة وحصان
- مراحل تصنيع حلوى المولد النبوى فى «باب البحر»
- دينا.. «مصففة شعر» فى «كتف قانونى»: تجربة ممتعة
«- وصية واجبة».. «أحمد» يتبرع بأجهزة العيادة والكشف على روح والده
- «ودُّونى الورشة».. «داليا» خريجة «يوتيوب» قسم تنجيد ونجارة