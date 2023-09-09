رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات الدور الثاني للثانوية العامة

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب التنسيق، فتح موقع التنسيق الإلكتروني اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، للطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، والراغبين في الالتحاق بكليات المرحلة الثالثة.

موقع التنسيق الالكتروني متاح ليوم الإثنين

وقال مكتب التنسيق الإلكتروني، إنَّ موقع التنسيق الإلكتروني متاح تسجيل الرغبات عليه، من اليوم السبت حتى يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، مؤكّدًا أنَّه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة.

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني، وهي:

- الدخول على موقع التنسيق الالكتروني من هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

- تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

- الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

- ظهور قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

- حفظ أو طباعة أو التعديل عليها.

موقع التنسيق الالكتروني

وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.