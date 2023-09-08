فتح موقع التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة دور ثان

أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل، ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، موقع تنسيق تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني الناجحين، في امتحانات الثانوية العامة للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة لعام 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا وفقا لقواعد وضوابط الحدود الدنيا، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المتمثلة في 205 درجات للشعبتين الأدبية والعلمية، أي بنسبة 50%.

خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة 2023، وهي ممثلة في التالي ذكره:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

- تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

- الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

- ظهور قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

- حفظ أو طباعة أو التعديل عليها.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم وجود أي أعمال تسجيل للتنسيق من خلال الأوراق، موضحة أن كل التعاملات إلكترونية، عبر موقع التنسيق، لافتا إلى أنه يمكن للطلاب التوجه إلى معامل التنسيق في الجامعات لتسجيل الرغبات أو من خلال أجهزة الكمبيوتر والمحمول في المنازل.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتابعت، أن موقع التنسيق يعمل حاليا على استقبال رغبات طلاب تنسيق الشهادات الفنية المختلفة، موضحة أنها ستنتهي يوم 14 سبتمبر 2023، وهذا بحسب الخريطة الزنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه.