«التعليم العالي»: بدء تنسيق الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في مكتب التنسيق، أنَّ اليوم السبت شهد فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة 2023، عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتدوين الرغبات للالتحاق بالكليات الجامعية والمعاهد.

وأفاد مكتب التنسيق، أن تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في الثانوية العامة للدور الثاني 2023، مستمر لمدة 3 أيام، بداية من اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، حتى يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023.

موعد الإعلان عن نتيجة التنسيق لطلاب الدور الثاني

وأكّد مكتب التنسيق، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة كاملة شاملة طلاب الدور الأول والدور الثاني، فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، موضحا أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان النتيجة لتلقي طلبات تقليل الاغتراب، بحسب الضوابط والقواعد والشروط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هذا الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/ .

- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

- تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

- الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

- ظهور قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

- حفظ أو طباعة أو التعديل عليها.