عضو بـ«تنسيقية الشباب»: الحوار الوطني مساحات مشتركة بين الجميع

قالت جميلة زكي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الأسبوع الماضي شهد انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني، موضحة: «صدرت وثيقة من المرحلة الأولى ورأينا اختلافات في المرحلة الثانية بسبب هذه الوثيقة، حيث يتم العمل على بناء الثقة بين المواطن المشارك في الحوار الوطني والحكومة».

وأضافت زكي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «DMC»، أنّ الحوار الوطني مساحات مشتركة بين الجميع، موضحةً: «هناك اهتمام كبير من المشاركين في عرض المشكلات والمقترحات والتوصيات في المرحلة الثانية، لأن القرار الداعم والمطمئن الذي خرج برفع مخرجات الحوار الوطني للجهات التنفيذية والمعنية بدراسة سبل تنفيذها جعل المرحلة الثانية من الحوار الوطني أسهل».

وتابعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن وطمأن المشاركين في الحوار الوطني عندما أعلن الاستجابة للتوصيات التي جرى طرحها في المرحلة الأولى، لافتةً إلى أن المرحلة الثانية ناقشت ملفات كثيرة ومهمة، حتى أن بعضها جرى فتحه بشكل رسمي لأول مرة، سواء ملفات اقتصادية او اجتماعية، حيث يعتبر المحور الاقتصادي الأقرب للمواطن لان الناس تريد متابعته بشكل أفضل لأن الكل يريد الاطمئنان على الوضع الاقتصادي المصري.