محمد أسامة لـ«صالون التنسيقية»: تمكين الشباب داخل الجامعات خطوة مهمة

قال محمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تمكين الشباب داخل الجامعات والاتحادات خطوة مهمة لتأهيلهم للعمل السياسي، لأن هؤلاء الشباب سيشاركون في انتخابات المحليات وغيرها من العمل السياسي.

مناقشة قضية الشباب والاتحادات الطلابية

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تناقش قضية «الشباب والاتحادات الطلابية.. تمكين مستحق للمستقبل».

وأكد أسامة، على أهمية تجربة الطلاب داخل الجامعات والمشاركة في الاتحادات الطلابية لتنوعها ووجود جميع الفئات والايديولوجيات المختلفة، مضيفًا أن ممارسة العمل الحزبي مهم داخل الجامعة من خلال تكوين الأسر والمشاركة فيها بفاعلية.

وأدار الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ كل من؛ الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، ورانا رجب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعزوز عادل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

بينما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من؛ النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ومحمد أسامة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد مخاليف، أمين شباب حزب المصريين الأحرار، مصطفى الاشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة الجلالة.

صالونات التنسيقية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.