«مقرر بالحوار الوطني»: نعمل على حل مشكلة عزوف الشباب عن المشاركة السياسية

قال أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إنّ هناك بعض المشكلات التي ظهرت بالفعل من خلال الحديث مع الطلاب في مختلف الجامعات، ومنها انعزال الشباب عن المشاركة السياسية، وشعورهم أنهم في جزيرة منعزلة عن الواقع -على حد تعبيرهم-.

الانعزال عن المشاركة الشبابية

وأضاف «فتحي» خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن انعزال الشباب عن المشاركة السياسية من أكبر المشكلات التي تواجه الدولة في ملف التمكين السياسي بشكل عام، لأنه عندما يشعر الشباب أنه بعيدا عن دولته، لن يستطيع رؤية ما تقدمه الدولة المصرية في ملف الشباب أو المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في كافة المجالات، وهناك بعض الشباب يعرف بالفعل هذه الإنجازات، ولكن البعض الآخر يجهل الحقيقة.

حل مشكلة انعزال الشباب عن المشاركة السياسية

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إلى أنه يمكن معالجة هذا الأمر من خلال تعميم ما حدث في المؤتمر الثامن للشباب أمام الرئيس السيسي، عندما عُرض فيديو لمجموعة من الطلاب تسأل الدكتور الجامعي عن أهمية العاصمة الإدارية الجديدة، وبالفعل أجروا جولة تعرفوا من خلالها على إنجازات دولتهم، وبدأوا في نقل الصورة إلى أصدقائهم، والمقصود من هذه التجربة هو تعميمها مستوى جامعات ومدارس مصر بالكامل.