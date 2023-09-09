إيرادات «أولاد حريم كريم» تتجاوز 4.6 مليون جنيه في دور العرض السينمائي

يستكمل فيلم «أولاد حريم كريم» رحلته في دور العرض السينمائي للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد ما حقق في أسبوعه الأول إيرادات وصلت لـ 3.5 مليون جنيه.

وسجل الفيلم إيرادات أمس الجمعة بلغت 457 ألف جنيه، وذلك وفقا للإيرادات الصادرة عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وحقق فيلم «أولاد حريم كريم» إيرادات في أسبوعه الثاني بلغت مليون و151 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن لـ4 ملايين و697 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم «أولا حريم كريم»

وعاد المخرج علي إدريس والسيناريست زينب عزيز لتقديم الجزء الثاني من فيلم «حريم كريم» الذي تم إنتاجه عام 2005، بعنوان «أولاد حريم كريم»، والذي يتابع أحداث الجزء الأول ولكن بعد مرور 18 عاما، حيث تنشأ قصة حب بين ابنة «كريم الحسيني» وابن «مها شكري».

والفيلم يجمع في بطولته نجوم الجزء الأول بجانب عدد من الأبطال الجدد، من بينهم مصطفى قمر، وداليا البحيري، وخالد سرحان، وبسمة، وعلا غانم، إضافة إلى تيام قمر، وبشرى، وعمرو عبد الجليل، ورنا رئيس.