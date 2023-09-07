309 آلاف جنيه إجمالي إيرادات فيلم أولاد حريم كريم بدور العرض أمس

يحافظ فيلم «أولاد حريم كريم» على وجوده في المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المصرية المعروضة في دور السينما، إذ حقق أمس نحو 300 ألف جنيه، بحسب حديث الموزع محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم»

حقق فيلم «أولاد حريم كريم» إيرادات بلغت 309 آلاف جنيه باأمس، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تفاصيل فيلم «أولاد حريم كريم»

يجمع فيلم «أولاد حريم كريم» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم مصطفى قمر، داليا البحيري، خالد سرحان، بسمة، بشرى، عمرو عبدالجليل، علا غانم، تيام قمر ورنا رئيس، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

قصة فيلم «أولاد حريم كريم»

تنشأ علاقة حب بين «كريم حسين» و«آيلا»، وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها «كريم الحسيني» أنه ابن زميلته وحبيبته السابقة «مها»، ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما «هالة» و«دينا».

يعود الفنان مصطفى قمر لتقديم شخصية كريم الحسيني التي قدّمها للمرة الأولى في فيلم «حريم كريم» عام 2005، في الجزء الثاني من الفيلم بعنوان «أولاد حريم كريم» .