رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني.. إليك خطوات التسجيل

بدأ الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة 2022 - 2023، اليوم السبت، في تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني، ضمن تنسيق المعاهد والجامعات عبر موقع التنسيق الإلكتروني بمصر الرقمية، منوهة أن التسجيل مستمرا حتى يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر 2023 في تمام الساعة 7 مساء، من خلال أجهزة الكمبيوتر المختلفة، أو من خلال الذهاب لمواقع التنسيق.

خطوات التسجيل لتنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخطوات تسجيل لتنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني، وهي:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــا.

- الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

- تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

- الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

- سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

- يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

نتيجة التسجيل لتنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني

وأكّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد ظهور نتيجة التسجيل لتنسيق المرحلة الثالثة 2023 الدور الثاني، سيكون عقب مراجعة كل البيانات بدقة بالغة، لتفادي أي خطأ أو لغط، مشيرة إلى أنه سيتم فتح وتخصيص موعد محدد لتسجيل طلبات تقليل اغتراب الطلاب.