موعد تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان.. «التعليم العالي» توضح

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على التنسيق، أنّ تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان 2023، سينطلق رسميا السبت المقبل ولمدة 3 أيام، على أن تنتهي المرحلة مساء يوم الاثنين، وتبدأ اللجنة العليا للتنسيق في فرز الرغبات لجميع الطلاب، وتوزيعهم على الكليات وفقا للأعداد المقررة لكل كلية .

تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان 2023

وأضاف رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة دور ثان 2023، سيكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، ولاتوجد أي أعمال تسجيل أو تنسيق ورقية، وأن كل الأعمال تتم إلكترونيا عبر الموقع، لافتا إلى أنه يمكن للطلاب التوجه إلى معامل التنسيق في الجامعات لتسجيل الرغبات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وتابع رئيس قطاع التعليم، أنّ موقع التنسيق الإلكتروني يعمل حاليا على استقبال رغبات طلاب تنسيق الشهادات الفنية المختلفة، على أن تنتهي أعمال التنسيق لها يوم 14 سبتمبر الجاري، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي.