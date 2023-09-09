أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-9-2023 بالأسواق.. العنب بـ35 جنيها

تشهد أسعار الفاكهة اليوم السبت 9-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات استقراراً مقارنة بسعر أمس الجمعة، والتي تختلف قليلا من منطقة لأخرى ويتابعها قطاع كبير من المواطنين.

وتستعرض «الوطن» سعر الفاكهة اليوم السبت، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم السبت في الأسواق، كالتالي:

- سعر الموز البلدي: الكيلو بـ19 جنيها.

- سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ27 جنيها.

- سعر الخوخ: الكيلو بـ29 جنيها.

- سعر البرقوق: الكيلو بـ32 جنيها.

- سعر موز مستورد: الكيلو بـ32 جنيها.

- سعر لارنج: الكيلو بـ8 جنيهات.

- سعر الكيوي: الواحدة بـ5 جنيهات.

- سعر كنتالوب: الكيلو بـ16 جنيهًا.

- سعر كاكا: الكيلو بـ17 جنيها.

- سعر عنب مستورد الكيلو بـ35 جنيها.

- سعر دوم الواحدة بـ4 جنيهات.

- سعر جريب فروت: الكيلو بـ15 جنيها.

- سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ47 جنيها.

- سعر أناناس: الواحدة بـ52 جنيها.

- سعر بلح عجوة: الكيلو بـ30 جنيها.