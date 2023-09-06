أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 6-9-2023 في الأسواق.. المانجو بـ20 جنيها

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 6-9-2023 في الأسواق، بعد أن تراجعت أمس، بسبب وفرة المعروض، إذ تختلف الأسعار حسب المنطقة والمتجر، في ظل ازدياد الإقبال على الأنواع الموسيمية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 6-9-2023 في الأسواق، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعاليمة، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 6-9-2023 في الأسواق

- يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 8 و 14 جنيها.

- كما يتراوح سعر الجريب فروت ما بين 3 و9 جنيها.

- فيما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 5 و11 جنيها.

- يتراوح سعر العنب الأصفر والأحمر ما بين 15 و21 جنيها.

- التفاح المصري ما بين 15 و25 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

- البلح الرملي ما بين 8 و 12 جنيها.

- الجوافة ما بين 7 و 17 جنيها.

- يتراوح سعر الرمان ما بين 9 و17 جنيها.

- الكنتلوب ما بين 7 و15 جنيها.

- بينما يتراوح سعر الكاكا ما بين 15 و20 جنيها.

- ويتراوح سعر المانجو ما بين 20 و24 جنيها.

- الكمثرى ما بين 12 و22 جنيها.

- يبلغ سعر الكيوي 26 جنيها.