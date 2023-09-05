تراجع أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بالأسواق.. الجوافة بـ7 جنيهات

تراجعت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بالأسواق، مقارنة بالأسعار التي أعلنت بداية شهر سبتمبر الجاري، إذ شهدت كافة أنواع الفاكهة الفترة الماضية هدوءً ملحوظا، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى التوازن القائم بين العرض والطلب، كما ساهمت وفرة المعروض الفترة الحالية في انخفاض الأسعار اليوم، وفقا لما صرح به حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية لـ«الوطن».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 5-9-2023 بالأسواق والتي جاءت كما يلي:

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال البلدي ما بين 9 و15 جنيها.

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي اليوم الثلاثاء ما بين 10 و18 جنيها.

- فيما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 5 و 11 جنيها.

- ويتراوح سعر العنب الأصفر ما بين 15 و 21 جينها.

- العنب الأحمر ما بين 15 و 21 جينها.

سعر التفاح البلدي بالأسواق

- وعن سعر التفاح البلدي يتراوح اليوم ما بين 15 و25 جينها.

- البلح الرملي ما بين 8 و12 جنيها.

- بينما يتراوح سعر الجوافة اليوم الثلاثاء ما بين 7 و17 جنيها.

- والرمان ما بين 9 و17 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الكنتلوب ما بين 7 و15 جنيها.

- والمانجو ما بين 21 و25 جنيها.