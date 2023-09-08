انخفاض أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 8-9-2023 في الأسواق.. الكيوي بـ5 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 8-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات، انخفاضاً مقارنة بأسعار أمس الخميس، التي يتابعها قطاع كبير من المواطنين للتعرف على مستجدات أسعارها.

وتستعرض «الوطن» سعر الفاكهة اليوم، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في الأسواق، كالتالي:

سعر الموز البلدي: الكيلو بـ19 جنيها.

سعر التفاح المحلي: الكيلو بـ30 جنيها.

سعر الخوخ: الكيلو بـ31 جنيها.

سعر البرقوق: الكيلو بـ32 جنيها.

سعر موز مستورد: الكيلو بـ29 جنيها.

سعر لارنج: الكيلو بـ8 جنيهات.

سعر كيوي: الواحدة بـ5 جنيهات.

سعر كنتالوب: الكيلو بـ20 جنيهًا.

سعر كاكا: الكيلو بـ17 جنيها.

سعر عنب مستورد الكيلو بـ34 جنيها.

سعر دوم الواحدة بـ4 جنيهات.

سعر جريب فروت: الكيلو بـ15 جنيها.

سعر تفاح جولدن: الكيلو بـ46 جنيها.

سعر أناناس: الواحدة بـ53 جنيها.

سعر بلح عجوة: الكيلو بـ37 جنيها.