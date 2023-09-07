أسعار الفاكهة اليوم الخميس 7-9-2023 في سوق العبور.. «مستقرة»

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 7-9-2023 في مصر بسوق العبور استقرار ملحوظا، ويزداد الإقبال على شراء المنتجات المصرية من الفاكهة بسبب طعمها المميز وجودتها العالية.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الخميس 7-9-2023 في مصر بسوق العبور، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص، ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

ونستعرض أسعار الفاكهة في سوق العبور على النحو التالي:

- سعر العنب البناتي الأصفر ما بين 15 إلى 25 جنيها.

- يتراوح سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 15 إلى 25 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو البلح الزغلول ما بين 7 إلى 13 جنيها.

- ويتراوح سعر كيلو الدوم ما بين 20 إلى 40 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البلح السيوي ما بين 30 و40 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو البلح البارحي ما بين 25 و40 جنيها.

- يتراوح سعر التين البرشومي ما بين 10 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر كيلو الأفوكاتو ما بين 60 و90 جنيها.

- يتراوح سعر القشطة البلدي ما بين 30 و50 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو قشطة عبد الرازق ما بين 20 و30 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الكانتلوب ما بين 7 و15 جنيها.

- يتراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 17 و27 جنيها.