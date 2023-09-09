نائب محافظ القاهرة: حصر تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على سرعة أداء اللجنة المختصة بحصر وتعويض المستحقين في أعمال إزالة التعارضات الخاصة بامتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل مارا بنطاق حي المعادي وطرة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب المحافظ لبحث مستجدات الأعمال بالمحور المروري الجديد بشمال طرة والجاري تنفيذه حاليا بنطاق حي المعادي وطرة وسبل تطوير وتذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات التي تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات.

شارك في الاجتماع اللواء دكتور طارق بحيري، رئيس حي المعادي، والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة والعميد ماجد فوزي بمتابعة المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية ومنال محمود سكرتير حي المعادي والمهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية و الحسن عبد الرحمن بإدارة المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وممثلي الشئون المالية والقانونية والأملاك و بحوث الاسكان والتسكين والمرافق بمحافظة القاهرة وحي المعادي وطرة.

محور شمال طرة

وأضافت نائب محافظ القاهرة أن محور شمال طرة الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة، ثم كوبري شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتي اتجاه الجيزة بطول 6 كيلومترات حيث تعمل كافة الأجهزة المعنية على قدم وساق لسرعة الاعمال بكفاءة عالية كل فيما يخصه.

كشوف الحصر النهائية

ووجهت نائب المحافظ بالعمل المتواصل للانتهاء من كشوفات الحصر النهائية بعد عمليات المراجعة الدقيقة بها والانتهاء من جمع كافة المستندات والأوراق الخاصة بها والمرفقة بكشوف الحصر الخاصة بالتعارضات لاعتماد الكشوف النهائية من قبل اعضاء اللجنة.

لجنة حصر التعارضات

كان محافظ القاهرة أصدر قرار برقم 5588 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لحصر تعارضات امتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل مارا بنطاق أحياء المعادي وطرة برئاسة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وعضوية السكرتير العام المساعد للمحافظة ورئيسي حييي المعادي وطرة ورئيس الادارة المركزية للشئون القانونية وإدارة الاملاك والمالية وبحوث الاسكان بمحافظة القاهرة وشرطة المباحث و المرافق بنطاق المعادي وطرة ، حيث يتم الحصر وتعويض المواطنين لفتح شرايين مرورية جديدة ضمن خطة تطوير الطرق التي تنفذها الدولة منذ سنوات.