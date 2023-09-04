نائب محافظ القاهرة توجه رؤساء الأحياء للمنطقة الجنوبية بالتصدي لمخالفات البناء

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رؤساء الأحياء استمرار الحملات المكثفة للتصدي لمخالفات البناء بمختلف الأحياء على الفور، وذلك في اطار حرص الدولة علي تطبيق القانون والتصدي للبناء المخالف، بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، لفرض سياده القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.

مواجهة المخالفات

وقام حي حلوان، برئاسة اللواء حسام طوبار، رئيس الحي، والأجهزة المختصة بإيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بشارع الحرير آخر سور مصنع الحرير بمنطقة حلوان البلد، وتم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بإيقاف أعمال مخالفة بدون ترخيص بشارع مصطفي فهمي أمام مدرسة الصحابة بحلوان، وتمت مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي.

التفاعل مع الشكاوى

وشدد رئيس حي حلوان، على مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء والاستجابة السريعة لأي شكاوى واردة، مع سرعة التعامل الفوري مع كل من يطرأ أو ما يقدم من شكاوى أو بلاغات قد تسبب معاناة للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تلبية طموحات المواطنين.