جامعة المنصورة الجديدة تعلن عن أماكن شاغرة في «الأسنان».. الأوراق المطلوبة

أكدت جامعة المنصورة الجديدة استمرار استقبال الطلاب الجديد في المقاعد المحدودة المتبقية في بعض الكليات، بينها كلية طب الأسنان، على أن يتم القبول وفقا لأسبقية استكمال وتسليم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم الدراسية.

وفقا للموقع الرسمي بجامعة المنصورة الجديدة، فإن كلية طب الأسنان تقبل الطلبة بنسبة 84.5%، ومتبقي بها 10 مقاعد فقط، و«أسنان 95% + عدد 10 مقاعد مخصصة لطلبة IG» الذين ظهرت نتائجهم بعد غلق باب القبول الشهادات المعادلة ولم يتمكنوا من التقدم سابقا.

إجراءات الالتحاق بكلية طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة

وكشفت جامعة المنصورة الجديدة، أنه في ضوء عدم تقدم بعض الطلاب وإتاحة بعض الأماكن الشاغرة فإنه يتم قبول الطلاب المرشحين لكلية طب الأسنان، بعد استكمال البيانات «اسم الطالب والرقم القومي ونوع الشهادة والمجموع والشعبة وسنة الحصول على الثانوية».

المستندات المطلوبة للتقديم بكلية طب الأسنان بالمنصورة الجديدة

وتتضمن المستندات المطلوب للتقديم في كلية طب الأسنان بالجامعة ما يلي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة من الشهادة.

- 8 صور شخصية 6*4.

- حافظة بلاستيك بكبسولة.

- طلاب الشهادة المعادلة العربية أو الأجنبية مطلوب شهادة كاملة ومعتمدة وموثقة من الخارجية المصرية من داخل مصر.

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب + بطاقة رقم قومي ولي الأمر للأب أو الأم.

- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

- بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد من القسم التابع له الطالب.

- أصل إيصال السداد والكشف الطبي سيحدد سابقا.

المصاريف الدراسية المقررة بكلية طب الأسنان بالمنصورة الجديدة

وتبلغ مصاريف كلية طب الأسنان جامعة المنصورة الجديدة 97 ألف جنيه، ويتم سداد المصروفات على قسطين عبر حساب جامعة المنصورة الجديدة بالبنك الأهلي المصري.