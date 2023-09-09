شروط ومعايير الالتحاق بسكن جامعة المنصورة الجديدة

أعلنت جامعة المنصورة الجديدة عن إجراء تنسيق داخلي للالتحاق بالسكن الجامعي، نظرا للإقبال الشديد من الطلاب على المدن الجامعية، يأتي ذلك مع استقبال دفعة جديدة ضِعف الدفعات السابقة في الكليات المختلفة وزيادة الطلب على الشقق أكثر من المتاح.

الشروط والمعايير المطلوبة للالتحاق بالسكن الجامعي بالمنصورة الجديدة

وفقا للموقع الرسمي لجامعة المنصورة الجديدة أنه نظرا للإقبال الشديد على التحاق الطلاب بالسكن الجامعي؛ فقد قررت إدارة الجامعة عمل تنسيق داخلي للالتحاق بالسكن الجامعي وفقا لمعايير الآتية:

-سابقية الإقامة في سكن الجامعة

-المعدل التراكمي أو مجموع الثانوية العامة.

-محافظة الإقامة وبعدها عن موقع الجامعة.

-إقامة أسرة الطالب أو الطالبة خارج البلاد.

-وجود أخ أو أخت للطالب في الجامعة.

-سهولة وصول الطالب إلى موقع إقامته أو صعوبتها.

-الظروف الصحية للطالب التي قد تمنع من السفر يوميا.

-في حالة التساوي تكون الأولوية لتوفير المكان الطالبات.

وأضافت جامعة المنصورة الجديدة أنه تم إعطاء كل نقطة من النقاط السابقة وزن نسبي، يتم في نهاية الأمر إعطاء كل طالب عدد من النقاط وفقا للعناصر السابقة ويتم ترتيب المقبولين وفقا للأماكن المتاحة للطالبات والطلاب الأعلى في النقاط، ومن المقرر الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتسكين الطلاب مع اليوم الأول لبدء الدراسة على أن يتم تسكين باقي الطلاب المقبولين مع بداية الدراسة في 30 سبتمبر 2023

الأولوية ستكون للطلاب المقبولين الذين يقوموا بدفع رسوم

وكشفت الجامعة، أن الأولوية ستكون للطلاب المقبولين الذين دفعون رسوم السكن وسيتم إحلال طالب بديل من قائمة الانتظار، في حال تخلف أحد المقبولين عن دفع رسوم السكن وإنهاء إجراءات الإقامة، وسيتم إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني للطلاب المقبولين للتوجه إلى البنك لدفع رسوم السكن، والتوجه إلى مسؤول السكن لإنهاء إجراءات التسكين قبل نهاية الأسبوع، عِلما بأن الدراسة في كلية الطب في المستوى الثاني والثالث ستبدأ يوم 16 سبتمبر 2023.