جهز ورقك.. طريقة الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة

العديد من المواطنين يبحثون عن الطريقة التي من خلالها يمكنهم الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، خاصة بعد إنهاء إجراءات وتسليم أكثر من 4100 وحدة سكنية.

شقق الإسكان الاجتماعي وتجهيز الأوراق

تستعرض «الوطن» كيف يمكن الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة؟

1- الذهاب لأحد مكاتب البريد المميكنة لشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، وخلال هذه الفترة يتم تجهيز الأوراق المطلوبة للحجز وتحميلها على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- بعد انتهاء فترة التقديم بنحو شهرين إلى 3 أشهر يعلن صندوق الإسكان الاجتماعي، أسماء الفائزين المستوفين للشروط وكذلك من رفع الأوراق بشكل صحيح على الموقع الإلكتروني، ويتم استبعاد المخالفين للشروط وإعلان عدد المتقدمين داخل كل مدينة.

موعد سداد أول قسط

3- يحدد الصندوق موعد سداد أول قسط ربع سنوي أي كل 3 أشهر ويستمر ذلك لمدة 12 قسطًا على 36 شهرًا.

4- تأتي قبل نهاية سداد الأقساط بمدة قليلة وهي الاستعلام الميداني عن المتقدمين، حيث يبدأ مندوب الاستعلام التأكد من بيانات المتقدمين بشكل ميداني، ويتم عمل زيارة لمكان الإقامة أو مكان العمل أو الاثنين معًا، وحال مطابقة بيانات المتقدم للبيانات المتقدمة وقت التقديم يتم تحويل الملف على البنك.

5- يتواصل البنك وهو جهة التمويل مع الحاجز لتحديد دفعة الاستلام، وكذلك الأقساط الشهرية وإمضاء عقود الوحدة، بعد تحديد رقم العمارة ورقم الوحدة، ومتوقع أن تبدأ هذه الخطوة بعد 3 سنوات من الإعلان عن الطرح.

6- تكون مع جهاز المدينة الموجود به الوحدة، حيث يكون الجهاز مسؤولًا عن تسليم الحاجز وحدته وتعديل أي عيوب بها في التشطيبات النهائية.