بدون ما تقترض.. البنك الأهلي يمنحك 81 ألف جنيه في حالة واحدة

تطرح البنوك المصرية العديد من الأوعية الادخارية المختلفة التي تجذب المواطنين لاستثمار بها، ويهتم الكثير منهم لمعرفة كيفية الحصول على 81 ألف جنيه من البنك الأهلي المصري، دون جهد كبير، حيث أصبح هذا الأمر متاحاً في حالة واحدة.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، كيف يمكن للمواطنين الحصول على 81 ألف جنيه كاش بشكل مباشر من البنك الأهلي المصري، من خلال شراء شهادة الأهلي فورا بالدولار الأمريكي المدفوعة مقدماً بعملة الجنيه المصري، التي يقدمها البنك لمدة 3 سنوات، ومميزات وقواعد شراء تلك الشهادة.

مميزات وقواعد شراء شهادة الأهلي فورا بالدولار الأمريكي

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

- يتم الشراء بعملة الدولار الأمريكي.

- دورية صرف العائد: يصرف مقدماً بعملة الجنيه المصري أو سنوياً بالدولار الأمريكي.

- العائد على الشهادة: عائد يصرف مقدماً بنسبة 27% بالجنيه المصري، أو سنوياً بنسبة 9%.

- لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- الشهادة أسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها، أو خصمها أو رهنها، أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية إلاً لصالح البنك الأهلي المصري.

- تُجدد تلقائياً في تاريخ استحقاقها وفقا للسعر المعلن ما لم يتم التوقف عن إصدار المنتج.

قواعد استرداد قيمة الشهادة

-لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

كيفية الحصول على 81 ألف جنيه كاش

عند حساب سعر العائد على شهادة الأهلي فورا بالدولار الأمريكي، في حالة استثمار 300 ألف جنيه، على نسبة الفائدة 27% المدفوعة مقدماً بالجنيه المصري، يصبح أمام العميل فرصة للحصول على مبلغ 81 ألف جنيه كاش بشكل مباشر من البنك الأهلي المصري.