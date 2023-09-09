إزالة 107 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف عن إزالة الأجهزة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديرية الزراعة بالمحافظة، 107 حالات تعد على أراضي زراعة وأملاك دولة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بالإضافة إلى التحفظ على عدد من معدات البناء وكمية من مواد البناء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية

وكشف بيان صادر عن إدارة الإعلام في ديوان عام المحافظة، اليوم، عن إزالة 107 حالات تعد بواقع 96 حالة تعد على أراضي زراعية، و11 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، بالمخالفة للقانون.

التحفظ على 11 معدة بناء في بني سويف

وتبين أن حالات التعدي عبارة عن 18 حالة تعد في مركز بني سويف، و20 حالة تعد بمركز ناصر، و19 حالة تعد بمركز الواسطى، و25 حالة تعد بمركز سمسطا، و9 حالات تعد بمركز ببا، و14 حالة بمركز إهناسيا، وحالتان بالفشن، فيما تم التحفظ على 24 طن أسمنت، و11 خلاط لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

الحفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية

من جانبه أكد اللواء سامي علام السكرتير المساعد لمحافظة بني سويف، تنفيذ تكليفات المحافظ بالاستمرار في المتابعة اليومية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظاً على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لضبط وإزالة كافة التعديات في المهد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في المهد دون تهاون أو تقصير، حفاظاً على حق الدولة والرقعة الزراعية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة وذلك بالتنسيق المتكامل بين الجهات المعنية.