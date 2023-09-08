خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا وحساب الاستهلاك

كشفت شركة توزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين خطوة بخطوة، إذ يرغب العديد في جميع شركات توزيع الكهرباء لمستخدمي العدادات القديمة والتقليدية، بمعرفة الأليات التي يجب إتباعها، وخلال السطور التالية، نستعرض خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

الخطوة الأولى يسجل العميل الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية من هنا.

الخطوة الثانية بعدها يتم الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة والضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

الخطوة الرابعة ويقوم المشترك بتحديد اسم المحافظة الخاصة به.

الخطوة الخامسة إدخال الاسم ورقم العداد الذي يتكون من 10 أرقام.

الخطوة السادسة يضغط المشترك على زر استعلام.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

1- وللاستعلام عن فاتورة الكهرباء، الدخول للموقع الرسمي الخاص بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة.

2- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفاتورة.

3- قم بتسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد.

4- الضغط على زر الاستعلام.