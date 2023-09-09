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ضبط مخدرات بـ6 ملايين جنيه مع مسجلي خطر في مدينة نصر

كتب:

محمد بركات
01:26 م | السبت 09 سبتمبر 2023
مواد مخدرة

مواد مخدرة

رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة قسمي شرطة أول وثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الكوكايين وزنت 2,250 كيلوجرام – كمية من مخدر البودر – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون - سيارتين– 3 موازين حساس– سلاح أبيض – مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية).

وبمواجهتهما أقرّا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهما والسيارتين للتنقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5,884,000 مليون جنيه).

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