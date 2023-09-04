المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة «الحشيش»، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تفاصيل قرار الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1597 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 148 لسنة 2022، أن المتهم «يونس س ي»، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش على النحو المبين بالتحقيقات.

بداية الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز شرطة شبين القناطر وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت حكمها السابق بحقه.