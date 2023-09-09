1050 جنيها قيمة إيرادات فيلم تاج أمس في دور العرض

يواصل فيلم تاج تحقيق إيرادات ضعيفة في إيرادات شباك التذاكر خاصة بعد المنافسة القوية التي تشهدها دور العرض السينمائية مؤخرا بطرح أفلام موسم الصيف.

تاج في المركز الأخيرة

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ فيلم تاج جاء في المركز قبل الأخير أمس، بإيرادات بلغت 1.050 جنيه فقط لا غير، مؤكّدا أنَّه مهدد خلال الفترة المقبلة لرفعه من دور العرض السينمائية.

فيلم تاج يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم تامر حسني ودينا الشربيني وساندي وهالة فاخر وشيرين وعمرو عبدالجليل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ويشارك في دور العرض السينمائية عدد آخر من الأفلام منهم فيلم العميل صفر لأكرم حسني وفيلم وش في وش لمحمد ممدوح، ومرعي البريمو لمحمد هنيدي، وع الزيرو لمحمد رمضان، وأولاد حريم كريم لمصطفى قمر، ومستر إكس لأحمد فهمي، وبيت الروبي لكريم عبد العزيز .