فيلم «تاج» لـ تامر حسني يتذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر بالسينمات

تذيل فيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني، قائمة الإيرادات، إذ جاء في المركز الأخير بين الأفلام المنافسة في شباك التذاكر، حيث يأتي ذلك بعدما تجاوزت فترة عرضه في صالات السينما، لأكثر من 9 أسابيع متواصلة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، خلال أمس الأحد، في شباك التذاكر، موضحًا أنه حقق 1200 جنيه فقط، ليحتل المركز الأخير، فيما جاء إجمالي ما حققه منذ طرحه أكثر من 45.3 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم تاج لـ تامر حسني

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية تاج سوبر هيرو، يعاني مشكلات كثيرة بسبب شقيقه التوأم هارون الشرير، ويتمتع كل منهما بمقومات خارقة للطبيعة، يستغلها كل واحد منهما بطريقته.

فيلم «تاج» بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قائمة الأفلام المُنافسة في دور العرض

وبخلاف فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، يتواجد في دور العرض 9 أفلام أخرى، وهي: «العميل صفر» لـأكرم حسني، و«وش في وش» للثنائي محمد ممدوح وأمينة خليل، و«أولاد حريم كريم» بطولة مصطفى قمر، و«بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز، و«ع الزيرو» لـ محمد رمضان، و«مرعي البريمو» لـ محمد هنيدي، و«مستر إكس» لـ أحمد فهمي، و«مندوب مبيعات» بطولة الفنان بيومي فؤاد، و«البعبع» لـ أمير كرارة.