فيلم «تاج» يحقق 1200 جنيه في شباك التذاكر بالسينمات خلال يوم

تذيل فيلم تاج، بطولة الفنان تامر حسني، قائمة الإيرادات، حيث جاء في المركز العاشر والأخير في شباك التذاكر، وصار مُهددًا برفعه من دور العرض خلال الأيام القليلة المُقبلة، حال مواصلة تراجع إقبال الجمهور.

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم تاج بطولة الفنان تامر حسني، حقق 1203 جنيه فقط، في شباك التذاكر، أمس الاثنين، فيما بلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ10 أسابيع الأخيرة نحو 45.3 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية تاج سوبر هيرو، يعاني مشكلات كثيرة بسبب شقيقه التوأم هارون الشرير، ويتمتع كل منهما بمقومات خارقة للطبيعة، يستغلها كل واحد منهما بطريقته.

فيلم «تاج» بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.