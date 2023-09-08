869 جنيها إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني بالسينما في 24 ساعة

حقق فيلم تاج بطولة تامر حسني، إيرادات ضعيفة في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، بواقع 869 جنيهًا، وتراجع إلى المركز التاسع وقبل الأخير في قائمة الإيرادات اليومية، وأصبح مهددًا بالسحب من دور العرض السينمائي في ظل استمرار الأرقام الهزيلة، إذ حقق الأربعاء، نحو 400 جنيه في شباك التذاكر، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني، على مدار 10 أسابيع عرض بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023 بنحو 45 مليون جنيه، وتصدر قائمة أفلام العيد فيلم بيت الروبي بأكثر من 127 مليون جنيه.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

قصة فيلم تاج

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية تاج السوبر هيرو يجسدها تامر حسني، يعاني من مشاكل كثيرة بصحبة شقيقه التوأم هارون والذي ينتمي لعالم الأشرار، ويحاول تاج إصلاح ما يفسده شقيقه الشرير.