فيلم «تاج» لـ تامر حسني مهدد بالسحب من السينمات خلال ساعات

تذيل فيلم «تاج» قائمة إيرادات شباك تذاكر السينما، أمس الجمعة، حيث اكتفى بتحقيق ألف و700 جنيه فقط، وأصبح مهددًا بالسحب من السينما خلال الساعات المقبلة، خصوصًا بعد سحب فيلمي «البطة الصفرا» بعد إجمالي إيرادات نحو مليون و400 ألف في 3 أسابيع، و«5 جولات» بعد حصيلة إيرادات نحو 580 ألف جنيه في أسبوعين عرض، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت حصيلة إيرادات، فيلم «تاج» بطولة تامر حسني على مدار 9 أسابيع عرض منذ انطلاق عرضه بالسينما، بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، نحو 45 مليون جنيه، وجاء في مقدمة أفلام عيد الأضحى بيت الروبي الذي تجاوزت حصيلة إيراداته 127 مليون جنيه.

قصة فيلم «تاج»

تدور قصة فيلم تاج في إطار يحمل مزيجًا بين الأكشن والتشويق والخيال، من خلال شخصية تاج سوبر هيرو، يعاني مشكلات كثيرة بسبب شقيقه التوأم هارون الشرير، ويتمتع كل منهما بمقومات خارقة للطبيعة، يستغلها كل واحد منهما بطريقته.

أبطال فيلم «تاج»

فيلم «تاج» بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.