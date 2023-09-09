كاتب صحفي: أفريقيا ترسخ مكانتها عالميا بالانضمام لمجموعة العشرين

قال محمد الجالي، الكاتب الصحفي، إنَّ قمة العشرين تنعقد هذا العام في ظرف دولي مهم للغاية وسياق يشهد خلافات بين دول أعضاء بالمجموعة، مشيراً إلى امتلاك المجموعة حوالي 85% من الناتج العالمي وتمثل ثلثي سكان العالم مجتمعة بالإضافة إلى 75% من حجم التجارة العالمي، وانضمام أفريقيا لها يرسخ مكانتها عالمياً.

الجالي: أهمية مجموعة الـ20 أساسيات وضعها لأساسيات الاقتصاد العالمي

وأضاف «الجالي»، خلال استضافته على شاشة قناة «إكسترا نيوز» وتغطية خاصة عن انعقاد قمة الـ20، أنَّ أهمية مجموعة العشرين تكمن في وضعها لأساسيات الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه عندما أنشئت كان الهدف منها مواجهة التحديات العالمية.

تحديات على الساحة العالمية

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ العديد من التحديات العالمية تبرز على الساحة الآن، لتستجد العديد من الأزمات على العالم، من تغير المناخ ونقص إمدادات الغذاء والطاقة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت في ظرف بالغ التعقيد.