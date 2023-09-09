الرعب يسيطر على شابة مغربية بعد وقوع الزلزال: «بيوتنا دُمرت في لحظات»

بين ليلة وضحاها انقلبت حياة أهل المغرب رأسا على عقب، إثر الهزة الأرضية القوية التي دمَّرت حياة الأسر والأطفال، نتيجة الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، في عدد من أنحاء مدن المغرب.

الأهالي هرعوا بترك منازلهم للبحث عن مأوى لهم ولأسرهم

لحظات قاسية ودع فيها المحبون أحباءهم وداعًا مأساويا، إثر زلزال المغرب، بعدما هرع الأهالي بترك منازلهم للبحث عن مأوى لهم ولأسرهم، والذين كان من بينهم الشابة المغربية نور بوناجي، التي كان رد فعلها سريعا للغاية حتى نطقت الشهادتين واحتضنت أسرتها كما لو كانت تلك المرة الأخيرة التي ستكون بجوارهم، كما تحدثت عن اللحظات الصعبة القاسية التي عاشها أهل المغرب بأكمله لحظة وقوع الزلزال وكيف كان الوضع آنذاك، والساعات الفارقة في حياتهم ليتكرر سيناريو زلزال سوريا وتركيا من جديد بعد أشهر من اللحظات المرعبة التي اقشعرت لها القلوب والأبدان في شتى بقاع العالم بأكمله.

حاول أهل مدينة مراكش التي تعيش فيها الشابة المغربية التعامل مع الوضع بسرعة، خاصةً في المستشفيات التي تضم عدد كبير من المرضى، إذ تم إخلاؤها ونقلهم بالأسره في الشوارع والطرقات إنقاذًا لأرواحهم، ولمعرفة باقي التفاصيل واللحظات التي عاشتها الشابة هي وأسرتها، يمكن متابعتها من هنا.

لحظة حدوث زلزال المغرب

وكانت سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، اليوم السبت، هزة أرضية على بعد 3262 كيلومترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، بعمق 13.80 كيلو متر تحت الأرض.

وكانت وكالة الأنباء المغربية قالت إن السلطات الصحية في مراكش تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في الزلزال.

وقالت في بيان لها، إن الزلزال أسفر عن 822 قتيلا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 672 مصابا، منهم 205 حالات خطرة.