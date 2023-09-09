«البحوث الفلكية»: زلزال المغرب في منطقة نشاط قديم ولن يؤثر على مصر

كشف الدكتور شريف الهادي الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل زلزال المغرب الذي وقع مساء أمس وشهد عدة توابع بعد الواحدة صباحا أدت إلى وقوع أضرار كبيرة في الأرواح والممتلكات بالدولة الشقيقة.

قوة زلزال المغرب

قال الهادي: «زلزال المغرب أمس بقوة 7 درجات على مقياس ريختر شهد 8 توابع له وصلت لـ5 درجات على مقياس ريختر، وهو زلزال أقل خطورة من زلزال تركيا، لأن الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا يعتبر زيادة 8 أضعاف عن المغرب وفقا للعمليات الحسابية».

أكد الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن» أن المنطقة التي شهدت زلزال المغرب مسجلة بأنها منطقة نشاط زلزال منذ القديم الأزل، وتشهد باستمرار هزات أرضية وصلت درجتها منذ فترة قريبة لـ6 درجات على مقياس ريختر.

مصر لن تتأثر بزلزال المغرب

وأشار شريف الهادي إى أن مصر بعيدة تماما عن زلزال المغرب خاصة أنه يبعد 3000 كيلومتر عن مدينة سيوة في محافظة الوادي الجديد، مطمئنا المصريين أنه لاتوجد أي توابع أو هزات تم رصدها في مصر نتيجة الهزة التي وقعت هناك.