رئيس الوزراء الإسباني يعزي عائلات ضحايا مأساة زلزال المغرب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قدم اليوم السبت، تعازيه لعائلات ضحايا «مأساة» الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 632 قتيلًا.

سانشيز: أعرب عن تضامني الكامل ودعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال الرهيب

وكتب «سانشيز»، عبر منصة «إكس»، «أعرب عن تضامني الكامل ودعمي لشعب المغرب بعد هذا الزلزال الرهيب»، مضيفا «تقف إسبانيا إلى جانب ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم».