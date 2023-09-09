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ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 822 قتيلا و672 مصابا

كتب:

أحمد حامد دياب
12:53 م | السبت 09 سبتمبر 2023
مشاهد من زلزال المغرب

مشاهد من زلزال المغرب

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع عدد ضحايا ومصابي الزلزال العنيف الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت في بيان لها، إن الزلزال أسفر عن 822 قتيلا، بينما ارتفع عدد المصابين إلى 672 مصابا، منهم 205 حالات خطرة.

ووقع زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر في مدينة مراكش المغربية، بعمق 13 كيلومترا، تحت الأرض، وتبعته 8 هزات أرضية، وتسبب في وقوع مئات القتلى والمصابين.

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