برلماني: السيسي طرح حلولا لأزمة الطاقة عالميا أمام قمة العشرين

ثمّن حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مقترحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالدورة الـ18 لقمة العشرين اليوم، ومنها إعلان مصر عن استعدادها لاستضافة مركز عالمي لتخزين وتداول الحبوب، بالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار التكامل مع الجهود المشتركة للتصدي لأزمة الغذاء العالمي، ودعماً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.

كلمة الرئيس السيسي في قمة العشرين

وقال حسام عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الدعوة تمثل حلا كبيرا للأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس خلال الكلمة قدم حلولا لأزمة الطاقة، حيث عرض جهود مصر لاحتوائها، من خلال ما أعلنته مصر على هامش مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ «cop27» عن تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر، باعتباره وقود المستقبل، إضافة إلى ما تتخذه مصر من خطوات، لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة، من خلال استضافة مقر منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة في العالم

مشاركة السيسي في قمة مجموعة العشرين

وأضاف «عوض الله»، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الـ18 لمجموعة العشرين «G20»، والتي تُعقد بمدينة نيودلهي الهندية، تعكس أهمية ومكانة مصر كدولة محورية فاعلة إقليميا وقاريا وعالميا.

وأشاد البرلماني، بمطالب الرئيس خلال كلمته بتنفيذ أجندة التنمية الأفريقية، وحشد الموارد للمجالات ذات الأولوية اتصالاً بالبنية التحتية والطاقة، والاتصالات، وتأمين الغذاء، ومواجهة التأثر الكبير التغيرات المناخية مع التأكيد على أهمية وفاء الدول الكبرى التزاماتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية الدولية.

وأكد «عوض الله»، أن الرئيس طرح حلولا لأزمة الطاقة وغيرها من الأزمات الدولية والإفريقية، حيث طالب الرئيس بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف.