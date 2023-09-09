فيلم مندوب مبيعات يتذيل الإيرادات بـ983 جنيها أمس

واحد من الأعمال السينمائية التي تواجه إيرادات ضعيفة للغاية فيلم مندوب مبيعات الذي كان قد طرح مؤخرا في دور العرض السينمائية وانضم لقائمة المنافسة مع موسم الصيف.

فيلم مندوب مبيعات يتذيل الإيرادات

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن فيلم مندوب مبيعات تذيل يوم أمس الجمعة الموافق 8 أغسطس قائمة الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية حيث حقق إيرادات بلغت 983 جنيه فقط لا غير.

أبطال فيلم مندوب مبيعات

فيلم مندوب مبيعات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم آيتن عامر وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وإسلام إبراهيم ويسرا المسعودي وهبة عبد العزيز وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج حامد صالح.

ويشارك بجانب فيلم مندوب مبيعات عدد آخر من الأفلام منها العميل صفر لأكرم حسني وع الزيرو لمحمد رمضان ووش في وش لأمينة خليل وتاج لتامر حسني ومستر إكس لأحمد فهمي والبعبع لأمير كرارة ومرعي البريمو لمحمد هنيدي وأولاد حريم كريم لمصطفى قمر.