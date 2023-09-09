هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات الكورتيزون لزيادة الوزن: غير آمنة

أكدت هيئة الدواء المصرية أن استخدام الخلطة الشعبية لزيادة الوزن غير آمن وغير فعال لذلك يجب التوقف الفوري عن استخدام أي خلطات شعبية يتم وصفها بين المواطنين وبعضهم البعض.

استخدام تركيبات زيادة الوزن

وأوضحت هيئة الدواء في بيان لها أن استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على الكورتيزون، أو ما يسمى بالخلطة الشعبية لزيادة الوزن ليست آمنة؛ لأن استخدام الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات، وزيادة حب الشباب وشعر الوجه، كما يؤثر بشكل مضر على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم.​

شددت هيئة الدواء على أن هناك عادات دوائية مغلوطة فيما يخص استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، وأن استخدام تلك التركيبات ينتشر في بعض الأوساط الشعبية البسيطة، خصوصا بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، على اعتبار أن تلك التركيبات تعالج النحافة، وتجعل الوجه ممتلئا، وتزيد حجم الخدين، وتجعلهما أكثر إحمرارا.​

الكورتيزون يسبب زيادة الوزن

وتابعت هيئة الدواء بأن الكورتيزون يسبب زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء في الجسم، إضافة لتأثيره على عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم ويخزن الجسم من خلالها الدهون، والأحماض الأمينية، والبروتينات، والكربوهيدرات، والجلوكوز.

أشارت إلى أن الكورتيزون يسهم في زيادة الوزن من خلال زيادة الشهية، احتباس السوائل، تغيير مكان تخزين الدهون؛ فتزداد الدهون في البطن والوجه والرقبة، كما ينخفض الوزن مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.​