هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج التهاب العيون

حذرت هيئة الدواء المصرية المواطنين من عبوات مقلدة من المستحضر الحيوي DIFLUSTERO، لعلاج التهابات العين والتورم والتهاب القزحية.

وقالت الهيئة في منشور حصلت «الوطن»، على نسخة منه، إن هناك عبوات مغشوشة من هذا المستحضر، وفي حال وجود أي شكوى لابد من الرجوع الصيدلي للتأكد من صلاحية العبوة أو الاتصال بالخط الساخن له.

المستحضر الحيوي DIFLUSTERO

وأوضحت هيئة الدواء المصرية الفرق بين العبوات المغشوشة والمقلدة وجاءت على النحو التالي :-

- المنتج الأصلي نوع المستحلب الأصلي أبيض، والعبوة الداخلية نوع المحلول شفاف يُشبه الماء.

- العبوة الأصلية طباعة اللوجو سليمة وواضحة، والنقطة أعلى اللوجو لونها أصفر، والألوان واضحة، وفيما يتعلق بالعبوة المقلدة، طباعة اللوجو غير واضحة وغير سليمة، والنقطة أعلى اللوجو لزنها برتقالي بجودة عالية والألوان واضحة.

الخطر الساخن لهيئة الدواء

ويستخدم المستحضر لعلاج التهابات العين والتورم وعلاج التهاب القزحية.

وطالبت هيئة الدواء المصرية، من المواطنين قبل الحصول على العلاجات أو الأدوية، ضرورة الرجوع إلى الصيدلي أو مقدم الخدمة أو الاتصال بالخط الساخن للدواء في حال وجود أي شكوى، أو الإبلاغ عن أي نواقص للأدوية ومعرفة أماكنها أو البدائل لها.