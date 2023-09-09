حالة واحدة يجوز فيها تركيب عداد الكهرباء بتوكيل عام.. تعرف عليها

يعتبر تركيب عداد الكهرباء من الأمور التي تشغل بال المواطنين، ويتسأل ملاك ومستأجري الوحدات السكنية والمحال، عن إمكانية التقدم لشركات توزيع الكهرباء، بطلب تركيب عدادات الإنارة، عبر تفويض شخص آخر بتوكيل عام رسمي، والمستندات المطلوبة.

وأوضحت هندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، الحالة الوحيدة التي يجوز فيها تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام، وذلك عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حالة العداد القانوني

يجوز تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام، في حالة إذا كان العداد المقصود قانوني، ولا يتطلب ذلك بالعداد الكودي، وأيضًا لا يجوز رفع العداد إلا بتوكيل خاص.

وقدم قسم الاشتراكات بإدارة الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، المستندات التي يجب أن يقدمها الشخص الراغب في تركيب عداد الكهرباء بتوكيل رسمي عام:-

المستندات المطلوبة

1- مستند ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو المنشآه الصناعية أو التجارية.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر للمالك الراغب في تركيب العداد لها.

3- تقديم إيصال للمياه أو للتليفون أو للغاز.

4- تقديم إيصال بـ 50 جنيها.