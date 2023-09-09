الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 بالاسم فقط.. 4 خطوات

أتاحت شركة توزيع الكهرباء بجنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للمشتركين، إذ يرغب العديد من العملاء في مختلف شركات توزيع الكهرباء، بمعرفة الخطوات التي يجب اتباعها.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 بالاسم فقط، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 بالاسم فقط

حددت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 بالاسم فقط، ومعرفة قيمة الاستهلاك للفاتورة الشهرية بعد الدخول علي الرابط التالي من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر 2023 بالاسم فقط

1- يبدأ المشترك أولى الخطوات بالضغط على «قسم الخدمات».

2- بعدها يقوم بالضغط على خانة «اختيار الاستعلام عن الفواتير المباشرة».

3- يكتب المشترك البيانات الخاصة به ليتم التأكد منها، وهي:

الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك والرقم القومي و رقم العداد المكون من 10 أرقام.

4- وتكون آخر الخطوات بقيام المشترك بالضغط على «استعلام».