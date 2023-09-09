مساعد وزير الخارجية الأسبق: «دبلوماسية الرئاسة» تتحرك للتأثير في كل الاتجاهات

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنَّ الدبلوماسية المصرية تشهد أنشطة متعددة مؤخراً، خاصة في ظل مستجدات طرأت عليها ما يمكن تسميته بـ«دبلوماسية الرئاسة»، فالرئيس السيسي بنفسه ومعه كبار المسؤولين والوزراء يتحرك في مختلف الاتجاهات، لافتاً إلى ذهابه إلى طوكيو مرتين خلال أقل من شهرين.

بيومي: توقيت استثنائي لانعقاد قمة مجموعة العشرين

وأضاف «بيومي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ التوقيت الاستثنائي لانعقاد قمة مجموعة العشرين ومشاركات متتالية لمصر سواء في اجتماعات بريكس أو هذه القمة، ما يعكس دورها الرائد إقليمياً ويزيد فرص التنمية.

مصر الأكثر تواجدا في أفريقيا

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنَّ مصر هي أكثر دولة لها تواجد بـ القارة الأفريقية على مستوى العالم، وعلى مر التاريخ ساهمت بصور متعددة في تنمية القارة وتزويدها بالخبرات، بجانب ريادتها الدبلوماسية التي ظهرت في تأسيسها لحركة عدم الانحياز ومؤخراً أكبر تجمع للدول النامية، والمُسمى مجموعة الـ77.