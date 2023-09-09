ردود أفعال واسعة على زلزال المغرب.. تضامن مصري ودعم دولي واسع

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها قبل قيلل، ردود الأفعال الدولية على الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة/ السبت، وأسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى، كما خلف دماراً واسعاً.

وأشار التقرير إلى أنه كانت هناك استجابة دولية واسعة لتقديم الدعم للمملكة المغربية بعد الزلزال، الذي بلغت شدته حوالي 6.8 درجات على مقياس ريختر، كما أعربت مصر عن كامل تضامنها مع المغرب، من أجل التخفيف من أثار الكارثة.

الدعم الدولي لـ«مراكش» بعد زلزال المغرب

الجامعة العربية تعرب عن خالص التعازي.

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع المغرب.

الإمارات تؤكد وقوفها بجانب المغرب وشعبه.

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتقديم المساعدة.

فرنسا تفتتح مركزًا للأزمات للتعامل مع الحادث.

الهند تؤكد الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة.

ضحايا زلزال المغرب: 822 قتيلاً حتى الآن

وأعلن التلفزيون المغربي، نقلاً عن وزارة الداخلية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذى ضرب المملكة الليلة الماضية، إلى ما يزيد على 822 قتيلًا و329 مصاباً.

وأعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، في وقت سابق، عن أن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، ضربت المغرب منتصف الليلة الماضية، وكان مركزها في إقليم الحوز، وسط غرب، المملكة المغربية.