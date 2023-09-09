خبير مغربي: زلزال مراكش يعادل قوة هزة قنبلة هيروشيما

أكد الدكتور ميمون محمد، الخبير المتخصص في شئون الزلازل بالمملكة العربية المغربية، أن هناك 5 عوامل ستكون سببًا في ارتفاع أعداد المصابين والضحايا لزلزال المغرب الذي وقع في مدينة مراكش صباح اليوم، وتوابعه التي وصلت لأكثر من 20 تابعا حتى الآن.

قوة الزلزال تعادل قوة قنبلة هيروشيما

وأضاف ميمون محمد، في تصريحات عبر تقنية « زووم»، على هامش مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، البحث العلمي؛ لمناقشة أثر الزلالزل على سكان العالم، أن الـ5 أسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع أعداد ضحايا زلزال منها قوة وشدة الزلزال التي وصلت لـ7 درجات على مقياس ريختر والتي تعادل قوة هزة قنبلة هيروشيما، وأيضا سطحية الزلزال، حيث وقع على عمق 8 كليو مترات تحت سطح الأرض وهو مايكون له تأثير مباشرعلى المباني.

وتابع: كما أن الوقت الذي وقعت فيه الهزة كان ليلا ومعظم المواطنين في منازلهم، والعامل الرابع، يتمثل في نوعية المباني خاصة وأنها قديمة جداً من القديمة، والعامل الخامس تمثل في أن المنطقة التي حدث بها الزلزال منطقة جبلية.

تأثير الزلزال على الدول المجاورة

وأوضح: أن مايتردد عن احتمالية أن يؤثر الزلزال على الدول المجاورة للمغرب، كل شيء متوقع، موضحاً أنه وفقاً للتاريخ الزلزالي في المنطقة فأنه لايتوقع أن تحدث هزات أرضية كبيرة.