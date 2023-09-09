فرصة لشراء سيارة جديدة.. أبرز 3 بنوك تقدم قروض بدون ضامن

تتيح العديد من البنوك فرصة للمواطنين الراغبين في شراء سيارة إمكانية الحصول على قرض السيارة، الذي يقدمة البنك الذي يفضل المواطن التعامل معه، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل وشروط الحصول على قرض السيارة من 3 بنوك، والتي جاءت كما يلي:

قرض السيارة من بنك الكويت الوطني

أعلن بنك الكويت الوطني عن توفير قرض خاص بشراء السيارة، حيث تصل القيمة الخاصة بالقرض إلى 1.5 مليون جنيه مصري، وبالنسية لفترة السداد تبلغ 6 سنوات، في ظل عدم ضرورة تحويل الراتب إلى البنك، ولا يشترط وجود ضامن.

وبالنسبة الشروط الواجب توافرها عند الحصول على قرض السيارة من بنك الكويت الوطني، بالنسبة للعملاء الموظفين تتمثل في ضرورة إحضار بطاقة شخصية سارية، وفاتورة حديثة خاصة بالكهرباء أو الغاز، وإحضار شهادة راتب وإفادة من الموارد البشرية، أو تقديم كشف حساب مصرفي لآخر 3 أشهر، كما يجب الحصول على خطاب تعهد من صاحب العمل نموذج طلب قرض سيارة، موقع بيان تفصيلي بسعر السيارة من وكيل بيع السيارات.

أما الشروط الواجب توافرها بالنسبة لأصحاب المهن الحرة، تتمثل في إحضار بطاقة شخصية حديثة، وفواتير الكهرباء أو غاز جديدة، وإحضار السجل التجاري، كما يجب إحضار نموذج طلب قرض موقعّ.

قرض السيارة من بنك فيصل الإسلامي

كما يقدم بنك فيصل الإسلامي للعملاء فرصة الحصول على قرض سيارة، بقيمة تصل إلى 350 ألف جنيه، بنسبة تمويل تبلغ 50%، وعن الدخل الشهري للعميل الراغب في شراء السيارة، يجب ألا يقل عن 3000 جنيه.

قرض السيارة من البنك التجاري CIB

وبالنسبة لقرض السيارة من البنك التجاري CIB، تصل قيمة التمويل الخاص به إلى 5 ملايين جنيه، مع تقديم خدمة السداد عن طريق الأقساط، كما يتميز سعر العائد بأنه تنافسي، حيث يتراوح ما بين 22% و25.75% بينما يصل التمويل إلى 100%.