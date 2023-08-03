عاجل.. تفاصيل الوديعة الجديدة من بنك CIB.. «عائد شهري»

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، طرح وديعة دولارية جديدة من خلال عائد شهري بنسبة 6%، وتستعرض «الوطن» التفاصيل التي يحتاجها المواطنين حول الوديعة الجديدة والتي تُعد وعاء ادخاري متوسط الأجل.

تفاصيل الوديعة الدولارية الجديدة من البنك التجاري الدولي

وحسب بيان البنك التجاري الدولي CIB، فإنّ الوديعة الدولارية تتيح للعملاء إدخار أموالهم دون الحاجة إلى ربطها لفترة طويلة، وهي وعاء إدخاري متوسط الأجل، وتفاصيلها الكاملة كما يلي.

- الوديعة بعملة الدولار الأمريكي.

- الوديعة الدولارية لأجل عام.

- العائد يصرف شهرياً بنسبة 6%.

- الحد الأدنى للوديعة الدولارية 10 آلاف دولار.

- يمكن استرداد الشهادة الدولارية في أي وقت، دون التقيد بفترة محددة.

شهادات دولارية من البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وفي سياق مختلف، كان بنك الأهلي المصري وبنك مصر طرحا خلال الفترة الأخيرة شهادات ادخار دولارية جديدة، مدتها 3 سنوات ومن خلال عائد يصل إلى 27% من قيمة الشهادة، وتم فتح باب شراء الشهادات الدولارية منذ يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو الماضي.